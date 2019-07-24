Плавающие мины и атака глубинными бомбами: кадры подготовки к параду в Балтийске

В ближайшее воскресенье, 28 июля, на всех российских флотах пройдут военно-морские парады.

Корреспондент «Звезды» Максим Румянцев увидел, как к параду готовятся в Балтийске, и убедился, что ракет и снарядов экипажи не жалеют даже на репетиции.

Один из самых зрелищных эпизодов парада и один из самых крупных его участников - большой десантный корабль «Королев». Его главное оружие - морской десант, а грузоподъемность - 500 тонн. Это значит, что корабль может доставить в любую точку мирового океана и высадить прямо на плав больше десятка единиц бронетехники и сотни морских пехотинцев.

В составе участников военно-морского парада в Балтийске - представители всех соединений, всех классов боевых кораблей Балтфлота. Они не просто пройдут идеально ровным строем кильватера, но и продемонстрируют боевые возможности.

На время проведения военно-морского парада набережная в городе превратится в одну большую зрительскую трибуну.

Всего в военно-морском параде в Балтийске примут участие около сорока кораблей и судов обеспечения, больше двадцати единиц техники береговых войск и морской пехоты, а также больше тысячи военнослужащих балтийского флота.