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«В Вашингтоне немало горячих голов» - Лавров о ситуации между Ираном и США

Дарья Муромова
08:43 24.07.2019
По мнению главы МИД, текущий политический курс Вашингтона, в том числе в отношении Тегерана, в конечном счете приведет Штаты к негативному итогу.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Sascha Steinach, imago-images.de, Globallookpress

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Гавану с официальным визитом. Это первый пункт поездки главы МИД по странам Латинской Америки. Планируется, что на острове министр и его кубинской коллега обсудят торгово-экономическое сотрудничество, культурно-гуманитарные вопросы и основные проблемы региональной и глобальной повестки.

Накануне Лавров дал интервью каналу RT и иностранным журналистам. Помимо проблем в латиноамериканском регионе, говорили и о ситуации на Ближнем Востоке - напряженных отношениях Ирана и США. По мнению главы МИД, текущий политический курс Вашингтона, в том числе в отношении Тегерана, в конечном счете приведет Штаты к негативному итогу.

«Немало горячих голов в Вашингтоне, которые хотят решать проблему с Ираном военным путем. Мы не почувствовали какого-либо настроя в этом плане у президента Трампа. Я не ощущаю, что он разделяет такие взгляды. Но, к сожалению, многие американские политики по-прежнему такую идею вынашивают. Считаю, что это будет крайне опасным развитием событий. Этот регион уже много раз страдал от авантюрной политики Вашингтона», - заявил Лавров.

Ранее российский МИД представил концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе, где недавно Иран задержал нефтяной танкер под флагом Британии. Москва предложила создать организацию, куда помимо стран Ближнего востока приглашены к сотрудничеству Китай, США, ЕС, Индия и другие заинтересованные стороны. В ведомстве считают, что в регионе нужно создать демилитаризованные зоны и добиваться прозрачности в военном сотрудничестве.

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