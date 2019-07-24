Мощный ураган пронесся по территории Крыма

В Крыму устраняют последствия мощного урагана. Коммунальщики откачивают воду из подтопленных районов и убирают упавшие деревья.

Сильнее всего от разгула стихии пострадала Евпатория. Буря застала гостей и жителей курорта врасплох. Ветер на пляжах сносил палатки и незакрепленные конструкции, затем на регион обрушился тропический ливень с градом.

Повреждения получили десятки машин. Владельцы пытались защитить их, накрывая матрасами и одеялами. Другие автомобилисты оказались в водном плену - некоторые улицы в центре города утонули. Глубина луж местами превышала полметра, движение транспорта остановилось.