Мощный ураган пронесся по территории Крыма
Больше всего от непогоды пострадала Евпатория, где прошел тропический ливень с градом. Несколько районов города были подтоплены.
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В Крыму устраняют последствия мощного урагана. Коммунальщики откачивают воду из подтопленных районов и убирают упавшие деревья.
Сильнее всего от разгула стихии пострадала Евпатория. Буря застала гостей и жителей курорта врасплох. Ветер на пляжах сносил палатки и незакрепленные конструкции, затем на регион обрушился тропический ливень с градом.
Повреждения получили десятки машин. Владельцы пытались защитить их, накрывая матрасами и одеялами. Другие автомобилисты оказались в водном плену - некоторые улицы в центре города утонули. Глубина луж местами превышала полметра, движение транспорта остановилось.