В Бурятии реки вышли из берегов

В южной части Бурятии в результате повышения уровня воды в реке Цакирка в Закаменском районе начался подмыв дороги между населенными пунктами Утата и Далахай.

Сейчас в районе введено ограничение проезда легковых автомобилей. Спецслужбы должны приступить к восстановлению участка дороги по мере спада уровня воды, сообщает infpol.ru.

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Также известно о подмыве насыпи вдоль реки Улекчин и подтоплении участка асфальтированного дорожного полотна до десяти сантиметров из-за подъема уровня Зимовьевки. Ситуацию контролируют ГУ МЧС по республике и администрации муниципалитетов.

Во многих районах Бурятии сейчас идут сильные дожди и ливни. Жители республики опасаются повторения наводнения, которое недавно произошло в Иркутской области.