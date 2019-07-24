Удивительное свечение: на Алтае сняли необычное природное явление

Жители Алтая могли стать свидетелями необычной радуги. Особенно хорошо оптическое явление было видно в Чуйской долине.

Как рассказывает очевидец Светлана Козлова в соцсетях, свечение было необычным. Природное явление напоминало «радужную щель в небе», из которой шел ветер и свет.

© Светлана Козлова, Facebook

Женщина опубликовала снимки удивительного явления в своем Facebook. По ее словам, позже радуга превратилась в самое настоящее свечение над горой.

Как пишут пользователи Сети в комментариях, явление известно, как частичная радуга. Она появляется на определенном участке атмосферы, где собралось много влаги и света.