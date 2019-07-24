Удивительное свечение: на Алтае сняли необычное природное явление
Очевидец утверждает, что увидела «радужную щель» в небе, из которой хлестал свет и дул сильный ветер.
© Фото: Светлана Козлова, Facebook
Жители Алтая могли стать свидетелями необычной радуги. Особенно хорошо оптическое явление было видно в Чуйской долине.
Как рассказывает очевидец Светлана Козлова в соцсетях, свечение было необычным. Природное явление напоминало «радужную щель в небе», из которой шел ветер и свет.
Женщина опубликовала снимки удивительного явления в своем Facebook. По ее словам, позже радуга превратилась в самое настоящее свечение над горой.
Как пишут пользователи Сети в комментариях, явление известно, как частичная радуга. Она появляется на определенном участке атмосферы, где собралось много влаги и света.