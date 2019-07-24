Жительница Петербурга в 37 лет родила четверню
У женщины родились сразу четыре ребенка: три сына и дочка.
© Фото: ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России
В Санкт-Петербурге 37-летняя женщина родила сразу четверых детей – троих мальчиков и одну девочку.
Роды принимали в Педиатрическом университете. Для самой матери они были первыми. Врачи СПбГПМУ также принимали роды четверни впервые.
На 32 неделе будущая мама попала в больницу, а через три недели на свет появились четыре малыша. Их состояние и самочувствие оцениваются как хорошее, сообщается на сайте Педиатрического университета города.