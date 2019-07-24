Екатеринбург окутал сильный туман со странным запахом

Утро 24 июля в Екатеринбурге началось с сильного тумана. Синоптики утверждают, что это обычное погодное явление, однако жители города жалуются на запах химии и гари в воздухе.

Сообщений о смоге от регионального отделения МЧС не поступало, а вот в ГИБДД Свердловской области призвали водителей быть аккуратнее во время езды из-за плохой видимости.

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«Водителям следует быть внимательными и осторожными, соблюдать скоростной режим и интервал движения между автомобилями, а также не забывать включать ближний свет фар. Пешеходам, в свою очередь, - проявлять осмотрительность - не перебегать проезжую часть и следить за детьми», - цитирует сообщение ведомства e1.ru.

По данным Gismeteo, сегодня днем в Екатеринбурге будет облачно, а температура воздуха достигнет +24 градусов.