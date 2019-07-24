Велосипедист перепрыгнул через десятки участников Tour de France: видео

Французский велогонщик BMX Валентин Ануй перепрыгнул через пелотон Tour de France, который проходил во Франции на участке между городками Сен-Флур и Альби. Инцидент произошел несколько дней назад.

Участники веломногодневки проходили десятый этап, суммарно им нужно было преодолеть 217,5 километра.

Ануй решил съехать по крутому склону, оттолкнуться от искусственной рампы и «пролететь» 16 метров над головами участников, которые в этот момент ехали по трассе. Экстремал приземлился на противоположной стороне леса – трюк завершился успешно.

Сам Ануй отметил, что этот прыжок был его детской мечтой, пишет News.com.au.