Яркое шоу Агилеры в Москве: видео первого сольного концерта поп-дивы в столице
Певица привезла в Россию главные хиты и уникальную шоу-программу.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости
Американская поп-звезда Кристина Агилера впервые дала сольный концерт в Москве. Мероприятие состоялось 23 июля на стадионе «ВТБ-Арена».
Певица порадовала поклонников эффектным выступлением - сложнейшие танцевальные элементы сопровождались невероятным вокалом. Несмотря на инцидент накануне в Петербурге, когда артистка упала, спускаясь с лестницы, в концертной программе ничего не было изменено.
Выступление длилось более полутора часа. За это время Агилера успела исполнить, как недавно выпущенные композиции, так и такие всем полюбившиеся хиты, как Genie In A Bottle, Lady Marmalade, Candyman, Beautiful и другие.
Концерт в столице завершил европейское турне певицы The X Tour.