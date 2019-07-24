Яркое шоу Агилеры в Москве: видео первого сольного концерта поп-дивы в столице

Американская поп-звезда Кристина Агилера впервые дала сольный концерт в Москве. Мероприятие состоялось 23 июля на стадионе «ВТБ-Арена».

Певица порадовала поклонников эффектным выступлением - сложнейшие танцевальные элементы сопровождались невероятным вокалом. Несмотря на инцидент накануне в Петербурге, когда артистка упала, спускаясь с лестницы, в концертной программе ничего не было изменено.

Выступление длилось более полутора часа. За это время Агилера успела исполнить, как недавно выпущенные композиции, так и такие всем полюбившиеся хиты, как Genie In A Bottle, Lady Marmalade, Candyman, Beautiful и другие.

Концерт в столице завершил европейское турне певицы The X Tour.