Сын Виктора Цоя оценил исполнение «Группы крови» музыкантами Metallica

Сын лидера группы «Кино» Виктора Цоя Александр отреагировал на неожиданное исполнение песни «Группа крови» коллективом Metallica на концерте в Москве.

«Я уже посмотрел много разных видеороликов, а на Facebook кто-то даже выложил снимок, на котором текст песни написан английскими буквами. Мне понравилось, как мой друг Юрий Каспарян обозвал Metallica пэтэушниками, ведь в его молодости все записывали английские тексты русскими буквами и коряво исполняли, а тут получилось наоборот», - цитирует StarHit Цоя.

Легендарная рок-группа Metallica выступила на московском стадионе «Лужники» 21 июля. Неожиданно для публики бас-гитарист Роберт Трухильо исполнил на русском языке известную песню группы «Кино». Зрители были удивлены такому сюрпризу и долго аплодировали музыкантам.

Первый продюсер группы «Кино» Юрий Белишкин, который помогал в продвижении Виктору Цою, отметил, что исполнение русской песни зарубежными звездами – достойный поступок.

«Это очень круто. Меня порадовала эта история. Цоя не остановить», - добавил он.

Белишкин подчеркнул, что часто встречает кавер-версии песен группы «Кино», но до сих пор не знает, как на это реагировать. Однако он пояснил, что спеть на другом языке «великую русскую песню» - очень сложно.