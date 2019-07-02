Специалисты предупредили об угрозе эпидемии в Иркутской области

Эпидемиологическая ситуация в регионе может обостриться после схода воды. На подтопленных территориях находятся скотомогильники, очистные сооружения и кладбища. Кроме того угрозу составляют трупы животных и грызуны.

«К грызунам нельзя даже притрагиваться, потому что есть риск не только респираторного заражения геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, но и через ранки на коже», - пояснила «Известиям» главный внештатный специалист Минздрава Елена Малинникова.

Управление Роспотребнадзора по Иркутской области держит на особом контроле ситуацию по эпидемиологической обстановке в подтопленных территориях города Тулуна, Тулунского, Нижнеудинского, Тайшетского и Чунского районов.

«Взято на контроль проведение массовой иммунизации населения по эпидемиологическим показаниям на подтопляемых территориях, в том числе против вирусного гепатита А, брюшного тифа, дизентерии», - сообщается на сайте ведомства.

Местным жителям рекомендуется пить только привозную, бутилированную или кипяченую воду. Ни в коем случае нельзя использовать сырую воду из колодцев и колонок.

Елена Малинникова отметила, что после схода воды, необходимо продезинфицировать все питьевые источники и выгребные ямы. Под особый контроль нужно взять утилизацию трупов животных, включая грызунов, которых при наводнении погибает очень много.

На данный момент в населенных пунктах, расположенных в районах подтопления, рост инфекционной заболеваемости не отмечается.

В Иркутской области объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с наводнением, возникшем из-за проливных дожей и таянием снега в горах Восточного Саяна.