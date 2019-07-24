Посольство РФ в КНДР отреагировало на задержание российского судна

Российское посольство в КНДР проинформировано о ситуации с задержанием российского рыболовецкого судна, которое арестовали северокорейские пограничники в ночь на 17 июля. Об этом сообщили в представительстве МИД России во Владивостоке.

«Посольство России в КНДР осведомлено об этой проблеме, начиная с 18 числа работает в направлении разрешения инцидента. Работают активно», - цитирует «Интерфакс» представителя ведомства.

Напомним, погранслужба Северной Кореи задержала российский сейнер «Сянхайлинь-8» якобы за незаконное пересечение границы так называемой зоны военного охранения. Судно конвоировали в порт Вонсан. На сейнере находятся 17 моряков, среди которых 15 россиян и двое южнокорейцев.