Глава Росприроднадзора предупредила об угрозе «экологического Чернобыля»

В Иркутской области в любой момент может произойти экологическая катастрофа, соизмеримая с аварией на Чернобыльской АЭС, если срочно не предпринять меры по ее недопущению. Об этом заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Как сказала Радионова, одно из химпредприятий в регионе требует рекультивации, без которой может произойти катастрофа. Речь идет о «Усольехимпром», производящем хлор и другие химические вещества. По словам главы Росприроднадзора, собственники выкачали из него все возможное и оставили на произвол судьбы.

Радионова подчеркнула, что предприятию необходима демеркуризация в связи с сильным загрязнением ртутью.

«В корпусах завода хранятся емкости с химически опасными веществами, часть из них находится под давлением. Что там - никто не знает. В скважины, из которых когда-то выбрали солевой раствор, закачали нефтеотходы», - сказала она в интервью газете «Известия».

Глава ведомства напомнила, что рядом находится река Ангара, и она может оказаться загрязненной, если такую скважину прорвет.

«Это территория экологической катастрофы. Нужно действовать уже сейчас, иначе мы получим такой "экологический Чернобыль"», - отметила Радионова.

По ее словам, Росприроднадзор обратился в правительство, чтобы создать программу по рекультивации предприятия.

Кроме того, глава надзорного ведомства рассказала, что в Минприроды обсуждают проект по ликвидации накопленного экологического ущерба, поскольку собственники опасных предприятий могут бросать их.