Мало заплатили: в Судаке фотографы избили туристов за снимки с орлом

Фотографы с орлами в Крыму, навязывающие свои услуги туристам, нашли способ выколачивать из них деньги за фотографии. В прямом смысле слова.

В крымском паблике в соцсети появилась видеозапись, на которой толпа фотографов уверенно колотит ногами лежащих на земле приезжих. Инцидент происходит в районе Судакской крепости.

По словам свидетелей инцидента, фотографы с орлами сами навязывали свои услуги, а затем начали вымогать деньги.

«Когда отдыхающие отказались заплатить больше, фотографы набросились на них толпой, повалили на дорогу и стали пинать ногами», - сообщается в паблике «Срочные новости» во «ВКонтакте».

Пользователи в комментариях предложили обложить фотографов налогами, после чего они должны будут самоликвидироваться. Один из подписчиков написал, что у него даже была похожая ситуация, и сейчас он «избегает этих горе-фотографов».

Позже СМИ сообщили, что по данному факту хулиганства прокуратура Судака возбудила уголовное дело против «фотоживодеров». Глава администрации города Андрей Некрасов назвал произошедшее вопиющим случаем и проявлением бандитизма. По его словам, практика административных протоколов, которые регулярно выписывают сотрудники администрации, не пугает «фотоживодеров».