Семьям погибших из-за пожара в лагере «Холдоми» помогут с похоронами

Власти Хабаровского края окажут материальную поддержку в организации похорон семьям погибших из-за пожара в палаточном лагере «Холдоми». Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

«Помимо выплат, семьи погибших по распоряжению губернатора получат материальную помощь в размере 200 тыс. рублей для организации похорон», - сказано в сообщении пресс-службы.

Как пишет ТАСС, семьям пострадавших при пожаре детей также выделят материальную поддержку: 200 тысяч рублей, если был причинен легкий вред здоровью, 400 тысяч – тяжкий и средней тяжести вред.

Региональные власти, как ранее сообщалось, выплатят семьям погибших по 1 млн рублей. Кроме того, власти города Комсомольска-на-Амуре выделят семьям жертв пожара в лагере по 200 тысяч рублей.

Напомним, пожар произошел в ночь на 23 июля в палаточном лагере «Холдоми» в Солнечном районе Хабаровского края, в результате чего на месте погибла 11-летняя девочка. Позднее еще трое детей скончались в больнице от полученных ожогов.

По факту случившегося были возбуждены дела о причинении смерти по неосторожности и халатности. Правоохранители задержали директора детского лагеря Максима Кузнецова и главу организации, которой принадлежит лагерь, Виталия Бурлакова.