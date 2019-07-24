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В Европе назвали Украину ненадежным партнером по транзиту газа

Василиса Морозова
04:54 24.07.2019
Нынешняя ситуация вызывает вопросы в надежности поставок со стороны Украины и в стабильности самой компании.
В Европе назвали Украину ненадежным партнером по транзиту газа
© Фото: Danil Shamkin, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Долги «Укртрансгаза» за голубое топливо для технических нужд вызывают обеспокоенность, представляя угрозу стабильности компании и надежности поставок. Об этом написала в письме главе «Нафтогаза» Андрею Коболеву Европейская федерация энерготрейдеров (EFET).

«"Укртрансгаз" заявляет, что эти финансовые проблемы в основном стали результатом неэффективности механизма балансировки, реализованного в соответствии с кодексом ГТС, и несанкционированного отбора газа из системы», - сказано в письме.

В нем европейские трейдеры указали, как пишут «Украинские новости», что доверие участников рынка не было восстановлено даже после того, как технический газ «Укртрансгазу» предоставил «Нафтогаз». Ситуацию они назвали «деликатной», «вызывающей беспокойство».

«Если деньги не будут выплачены в самой ближайшее время, это приведет к приостановке коммерческих поставок, результатом чего станет риск коллапса системы», - сказал генеральный секретарь EFET Ян Ван Акен.

По словам трейдеров, следствием данных обстоятельств может стать уменьшение желания международных партнеров инвестировать в энергетику Украины. Кроме того, позиция Киева будет ослаблена в продолжающихся переговорах о транзитных поставках российского газа в ЕС.

Напомним, «Укртрансгаз» в июне заявил о срыве аукционов на закупку газа, так как поставщики не вышли на тендер. Долг компании достиг 4,1 млрд гривен.

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