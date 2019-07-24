Автобусы сгорели дотла: десятки школьников пострадали в ДТП в Канаде

Почти 70 человек доставлены в больницу после аварии со школьными автобусами в Канаде, сообщает CBC News.

Инцидент произошел в провинции Квебек. По данным телеканала, два школьных автобусы перевозили детей от 7 до 12 лет из летнего лагеря. Транспортные средства врезались в резко остановившийся автомобиль и загорелись.

Очевидцы случившегося зафиксировали полыхающие автобусы и густой черный дым от них на видео.

Отмечается, что никто серьезно не пострадал, но 69 человек были госпитализированы для осмотра. Детям и взрослым оказывается также психологическая помощь.