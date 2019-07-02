Явление космических масштабов: астрологи рассказали, откуда наблюдать затмение Солнца

Второе июля порадует жителей западного полушария Земли солнечным затмением. Максимальная фаза явления наступит в 22:23 по московскому времени, а ее продолжительность составит 4 минуты и 33 секунды.

Как уточняется на сайте Московского планетария, лучше всего затмение будет видно в юго-восточной части Тихого океана, а также в Чили и Аргентине.

Лунные и солнечные затмения, как правило, происходят каждые полгода. Период между ними достигает двух недель. Во время затмения Солнце, Земля и Луна выстраиваются в линию.

«Если посередине оказывается Луна, то люди наблюдают солнечное затмение, а если Земля - то лунное», - пояснили астрономы.

Согласно прогнозам специалистов, в течение текущего года можно будет наблюдать пять затмений. Три солнечных: уже прошедшее 6 января частное затмение, полное - 2 июля и кольцеобразное 26 декабря. Также жители нашей планеты смогут увидеть два лунных затмения: полное уже было 21 января, а частное ожидается 17 июля.

При этом практически все затмения можно наблюдать со стороны России. Исключением станет полное - 2 июля.