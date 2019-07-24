Президент Болгарии запретил покупать у США истребители F-16

Президент Болгарии Румен Радев наложил вето на ратификацию сделки по приобретению самолетов F-16 Block 70 у США, проект которой был на днях одобрен правительством республики. Соглашение предполагает покупку

у американской компании Lockheed Martin восьми самолетов и боеприпасов, в том числе ракет класса «воздух-воздух», на общую сумму в 1,26 миллиарда долларов.

По мнению Радева, у которого есть военное образование и звание генерал-майора, параметры документа нужно обсудить тщательнее, так как не по всем из них было достигнуто общественное согласие. В частности, до сих пор остаются неясными вопросы цен, гарантий, сроков поставки, неустойки, компенсации и другие, сообщает Болгарское национальное радио.

Однако по закону Болгарии, парламент может преодолеть вето главы государства простым большинством голосов.

США в начале июня одобрили проект поставок самолетов F-16 в Болгарию. Как полагает Госдеп, эта сделка будет соответствовать задачам внешней политики США и способствовать укреплению безопасности ее партнера и НАТО в целом.