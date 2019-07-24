Собаки принесли себя в жертву кобре, спасая дочь хозяина

Две таксы спасли жизнь дочери своего хозяина ценой собственной жизни, им пришлось отбиваться от смертоносной змеи, пробравшейся во двор.

Инцидент произошел в городе Кидапаван на Филиппинах. Камера наблюдения запечатлела момент, как черная и белая собаки заметили приближение кобры и тут же стали на нее лаять. В этот момент в доме спала годовалая девочка.

Черная Майли храбро подошла к змее и стала кусать ее, белая Мокси ее поддерживала. По очереди псы атаковали противника, прикусывая вертлявому пресмыкающемуся то хвост, то голову. После двухминутной борьбы собакам удалось сразить кобру, однако боевые раны получили и сами таксы.

Четырехлетняя Майли с серьезными укусами скончалась спустя несколько минут после битвы, а Мокси ослепла, так как кобра распылила ей яд в глаза.

Хозяева были шокированы, когда вернулись с работы домой и посмотрели записи с камеры. Мужчина и женщина рассказали, что очень благодарны защитницам их дочери.