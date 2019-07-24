ДТП в стиле Гая Ричи: водитель набитого наркотиками фургона протаранил машины полиции
Уехавшего с места преступления злоумышленника задержали через час в пригороде Сиднея.
© Видео: NSW Police Force, Facebook © Фото: NSW Police Force, Facebook
Водитель микроавтобуса, забитого наркотиками, проезжая мимо полицейского участка, не вписался в поворот и врезался в припаркованные на стоянке патрульные автомобили. Затем, не снижая скорости, фургон скрылся с места ДТП. Инцидент произошел в районе Иствуд на окраине Сиднея в Австралии.
28-летнего злоумышленника удалось задержать спустя час, сообщили в полиции штата Новый Южный Уэльс. Во время обыска в фургоне австралийца были найдены 273 килограмма метамфетамина, по предварительным оценкам, на сумму свыше 140 миллионов долларов.
На данный момент водитель машины заключен под стражу без права выхода под залог. Ему выдвинуты обвинения в незаконной торговле наркотиками, неосторожном вождении и сокрытии своих данных от органов правопорядка.