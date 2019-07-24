ДТП в стиле Гая Ричи: водитель набитого наркотиками фургона протаранил машины полиции

Водитель микроавтобуса, забитого наркотиками, проезжая мимо полицейского участка, не вписался в поворот и врезался в припаркованные на стоянке патрульные автомобили. Затем, не снижая скорости, фургон скрылся с места ДТП. Инцидент произошел в районе Иствуд на окраине Сиднея в Австралии.

© NSW Police Force, Facebook

28-летнего злоумышленника удалось задержать спустя час, сообщили в полиции штата Новый Южный Уэльс. Во время обыска в фургоне австралийца были найдены 273 килограмма метамфетамина, по предварительным оценкам, на сумму свыше 140 миллионов долларов.

© NSW Police Force, Facebook

На данный момент водитель машины заключен под стражу без права выхода под залог. Ему выдвинуты обвинения в незаконной торговле наркотиками, неосторожном вождении и сокрытии своих данных от органов правопорядка.