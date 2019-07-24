В Хабаровском крае объявлен трехдневный траур из-за гибели детей в лагере

С 24 июля в Хабаровском крае начался трехдневный траур после гибели четырех детей из-за пожара в палаточном лагере. Об этом сообщает правительство края.

«Власти региона со среды объявили на территории Хабаровского края траур. Он продлится три дня», - говорится в сообщении.

Все развлекательные мероприятия в регионе были отменены. Лагерь закроют в среду, а всех детей заберут родители домой.

Как отметили в пресс-службе Российской футбольной премьер-лиги, все игры третьего тура первенства России по футболу и молодежного первенства начнутся с минуты молчания в память о жертвах пожара в Хабаровском крае.

В результате трагедии в лагере «Холдоми» в Хабаровском крае погибли четыре ребенка, еще 12 пострадали. Пожар там начался ночью, 23 июля, и уничтожил 20 из 26 палаток. На территории лагеря находилось 189 детей.

После случившегося СКР возбудил два уголовных дела и задержал двух человек, в том числе начальника лагеря Максима Кузнецова. Возможной причиной пожара следователи называют неисправность обогревателя.