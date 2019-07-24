Двух пострадавших при пожаре в «Холдоми» детей вертолетом доставили в Хабаровск

Состояние двоих мальчиков, которым потребовалась медицинская помощь после пожара в палаточном лагере «Холдоми» в Хабаровском крае, является удовлетворительным. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Отмечается, что детей с помощью вертолета доставили в детскую краевую больницу. Мальчиков госпитализировали без родителей, которые предварительно дали свое согласие на перевозку.

В результате пожара на базе отдыха «Холдоми», произошедшего в ночь на 23 июля, различные травмы получили пять взрослых и семеро детей, четверо из которых погибли. Площадь возгорания составила 2,4 тысячи квадратных метров. Всего в лагере находилось 189 детей от 7 до 15 лет.

По словам директора лагеря Максима Кузнецова, который в настоящее время задержан, палатки имели официальный сертификат негорючести, а приобрести их посоветовало правительство края.