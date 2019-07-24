В Сети опубликовали фотографии секретной «Зоны 51»

Изображения секретной авиабазы в штате Невада в США, которая вызывала столько вопросов последнее десятилетие, до сих пор были недоступны. Так называемую «Зону 51» можно было увидеть на размытых фотографиях, снятых из космоса.

Однако в Сети оказались любопытные снимки, которые привлекли внимание общественности. Один из пользователей сайта об этой таинственной «Зоне 51» рассказал, что наткнулся на изображение на веб-сайте компании, занимающейся установкой ангаров и конструкций на военных базах в США. На снимке может изображена именно эта секретная база. Пусть даже на фото нет ничего невероятного, оно дало представление о том, как выглядит «Зона 51», о ее масштабах.

По словам экспертов, скорее всего, там видны рабочие и административные помещения для реализации различных программ. Они могут быть использованы для поддержки технического обслуживания самолета, хранящегося в основном отсеке. Под большими укрытиями могут размещаться несколько беспилотников.

Кроме того, специалисты предположили, что старая взлетно-посадочная полоса на Сухом озере Юкка, по всей видимости, сегодня не функционирует. Согласно данным, известным на сегодняшний день, база, в частности, используется в качестве испытательного полигона для модификаций различных беспилотных аппаратов. Предполагается, что там будут базироваться от 6 до 12 самолетов, а также легкий пилотируемый самолет, пишет The Drive.

Ранее сообщалось, что более 2 млн пользователей Facebook выразили желание 20 сентября брать штурмом американскую военную базу в штате Невада, поскольку они уверены, что правительство скрывает там инопланетян.

В Пентагоне же раскритиковали идею штурма американской базы, пригрозив «уничтожением».