В Соборе Парижской Богоматери могут рухнуть потолки из-за аномальной жары

Потолки в Соборе Парижской Богоматери могут упасть из-за аномально высокой температуры воздуха, установившейся в Париже. Как рассказал главный архитектор исторических памятников Франции Филипп Вильнев, каменные стены здания все еще пропитаны водой, которой обливали его пожарные во время возгорания в апреле этого года.

«Я боюсь, что швы или каменная кладка в процессе высыхания потеряют свое сцепление… и свод внезапно обвалится», - цитирует архитектора АР.

Несмотря на то, что все сенсорные датчики, установленные в Нотр-Даме, не показывают, что в камнях происходят какие-либо изменения, Вильнев все же озабочен ситуацией. Он подчеркнул, что из-за аномальной жары стены могут высохнуть слишком быстро на фоне рекордных температур, ожидаемых в Париже на этой неделе.

Напомним, сильный пожар в Нотр-Дам де Пари произошел 15 апреля. В результате возгорания обрушились шпиль и крыша Нотр-Дама.