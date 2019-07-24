«Палатка надулась и пыхнула огнем»: начальник «Холдоми» назвал свою версию трагедии

Все сгоревшие в детском лагере «Холдоми» в Хабаровском крае палатки имели официальный сертификат негорючести, их порекомендовало приобрести правительство края, сообщил начальник детского лагеря Максим Кузнецов.

По его словам, именно материал, из которого были сделаны палатки, стал причиной столь быстрого распространения огня и жутких ожогов у детей.

Как рассказал Кузнецов, это были так называемые МЧС-овские палатки - «Памир-30», где жили дети, «Памир-10», где ночевали вожатые.

«Мы купили их на заводе-изготовителе в Петербурге, причем это не дешевые палатки, они одни из самых дорогих с маркировкой МЧС. В прошлом году, когда мы проводили всероссийский форум «Амур», эти палатки нам рекомендовало приобрести правительство края», - отметил начальник лагеря.

Он вспомнил, что ему лично на почту отправляли, какие именно палатки необходимо купить, с какими пожарными сертификатами. На палатках, добавил Кузнецов, было указано, что они выполнены из малогорючих и тугоплавких материалов.

Когда произошел пожар, дети не успели одеться и даже отбежать, как палатки вспыхнули, а столб огня поднялся до 15 метров, рассказал начальник лагеря. Кузнецов подчеркнул, что его сын сам находится среди детей.

«У меня сын спал в палатке №17 рядом с эпицентром пожара, он выскочил в трусах, бросив все вещи, и не успел 15 метров вместе с вожатым пробежать, как палатка надулась и пыхнула огнем как гриб от ядерного взрыва», - цитирует его сайт «Комсомольской правды» .

Максим Кузнецов также рассказал, что 10-12 июля МЧС именно здесь проводило учения по эвакуации, а на территории лагеря за этот год дважды проходили плановые проверки. Он отметил, что тепловых пушек в лагере не было, а в палатках стояли батареи, и заверил, что пока сам не может установить причину случившегося.

Трагедия в детском лагере «Холдоми» в Хабаровском крае произошла в ночь на 23 июля. Загорелся палаточный лагерь, в котором находилось 189 детей от 7 до 15 лет. Одна девочка погибла на месте происшествия, еще трое детей скончались в реанимации. По факту случившегося были возбуждены уголовные дела и задержаны два человека, в том числе и директор лагеря Максим Кузнецов. С 24 июля в регионе был объявлен трехдневный траур.