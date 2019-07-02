Власти Чехии запретили «Аэрофлоту» летать в Прагу

Крупнейшая российская авиакомпания «Аэрофлот» отменила рейсы из Москвы в Прагу со 2 июля. Причиной тому стало решение авиавластей Чешской Республики, которые аннулировали выданные ранее разрешения на выполнение рейсов.

Как уточняется на сайте «Аэрофлота», речь идет о прекращении рейсов по маршруту Москва - Прага - Москва. Будут отменены рейсы SU2010/2011, SU2014/2015, SU2016/2017 и SU2018/2019.

«Пассажирам с бронированием на рейсы между Москвой и Прагой за 2 июля (включая рейс SU2017 за 3 июля) предлагается оформить возврат перевозки без сборов или оформить изменение маршрута на альтернативный пункт в Европе без взимания сбора за изменение маршрута», - говорится в сообщении.

При этом «Аэрофлот» продолжит выполнение рейсов SU2012/2013 и SU2024/2025.