Опубликованы первые кадры с места расстрела белорусского дипломата в Турции
Пострадавший был доставлен в больницу с пулевыми ранениями. Его состояние оценивается, как тяжелое.
© Видео: iha.tv © Фото: iha.tv
В турецкой Анкаре мужчина напал на сотрудника белорусского посольства. Видео с места ЧП публикует турецкий телеканал IHA.
В МИД Белоруссии рассказали, что огонь открыл психически неуравновешенный гражданин Турции. Дипломат был доставлен в больницу с пулевыми ранениями, он сейчас находится в тяжелом состоянии.
По данным местных СМИ, нападавший был соседом сотрудника дипмиссии. В момент ЧП пострадавший гулял вместе с сыном. Причиной конфликта стала бытовая ссора. После инцидента злоумышленник свел счеты с жизнью.