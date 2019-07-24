Опубликованы первые кадры с места расстрела белорусского дипломата в Турции

В турецкой Анкаре мужчина напал на сотрудника белорусского посольства. Видео с места ЧП публикует турецкий телеканал IHA.

В МИД Белоруссии рассказали, что огонь открыл психически неуравновешенный гражданин Турции. Дипломат был доставлен в больницу с пулевыми ранениями, он сейчас находится в тяжелом состоянии.

По данным местных СМИ, нападавший был соседом сотрудника дипмиссии. В момент ЧП пострадавший гулял вместе с сыном. Причиной конфликта стала бытовая ссора. После инцидента злоумышленник свел счеты с жизнью.