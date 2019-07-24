Белорусский дипломат тяжело ранен при нападении в Анкаре
Дипломат получил два пулевых ранения в результате нападения.
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На советника-посланника посольства Белоруссии в Турции совершено вооруженное нападение. Об этом сообщает газета Hurriyet.
По данным издания, неизвестный выстрелил из огнестрельного оружия в дипломата Александра Поганшева. Сотрудник посольства получил два пулевых ранения и был госпитализирован в тяжелом состоянии в местную больницу.
Отмечается, что злоумышленник мог быть отставным турецким военным, после преступления он покончил с собой.
Представитель МИД Белоруссии подтвердил сообщения об инциденте и отметил, что, по предварительным данным, нападавший страдал нарушениями психики.