Белорусский дипломат тяжело ранен при нападении в Анкаре

На советника-посланника посольства Белоруссии в Турции совершено вооруженное нападение. Об этом сообщает газета Hurriyet.

По данным издания, неизвестный выстрелил из огнестрельного оружия в дипломата Александра Поганшева. Сотрудник посольства получил два пулевых ранения и был госпитализирован в тяжелом состоянии в местную больницу.

Отмечается, что злоумышленник мог быть отставным турецким военным, после преступления он покончил с собой.

Представитель МИД Белоруссии подтвердил сообщения об инциденте и отметил, что, по предварительным данным, нападавший страдал нарушениями психики.