«Медведь, девчонки!»: косолапый устроил прогулку у роддома в Бурятии

Жители бурятского поселка Таксимо сняли на видео, как бурый медведь разгуливает по улице возле родильного отделения.

«В больнице возле роддома! Медведь, девчонки!», - комментирует ролик одна из снимавших.

На кадрах видно, как косолапый спокойно бродит по улицам, затем идет вдоль металлического забора, за которым расположены многоэтажные здания, а найдя в нем дыру, скрывается.

Известно, что лесного зверя в тот же день видели и в других районах поселка. Местная полиция сообщила, что незванный гость уже покинул населенный пункт, однако правоохранители продолжают контролировать ситуацию.