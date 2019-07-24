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Жуткие легенды о Первом крестовом походе могут оказаться правдой

Александра Романовская
22:58 24.07.2019
Исследования проводили ученые из Университета Северной Каролины.
Жуткие легенды о Первом крестовом походе могут оказаться правдой
© Фото: Nir Alon ZUMAPRESS.com Globallookpress

Археологические находки, которые удалось обнаружить исследователям из Университета Северной Каролины, могут свидетельствовать о том, что легенды, слагаемые о Первом крестовом походе являются реальностью.

В них говорится, что в Первом крестовом походе европейские воины разграбили захваченный ими город Фатимидов, а также устроили резню, убивая местных жителей. Защитники же, чтобы отстоять территорию, вырыли ров, который располагался вдоль южной стены Иерусалима.

Археологи проводили работы на иерусалимской горе Сион. Им удалось обнаружить канаву, выкопанную в XI веке, ширина которой составляет порядка 17 метров, а глубина – около четырех. Об этом сообщает издание Eurek Alert.

Ученые отмечают, что такое открытие является крайне важным, так как до нынешней находки не было никаких доказательств того, что когда-либо существовали рвы и траншеи, о которых упоминается в легенде.

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