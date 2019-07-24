В МИД Белоруссии раскрыли подробности нападения на дипломата в Турции

Сотрудник посольства Белоруссии госпитализирован в Анкаре в тяжелом состоянии после вооруженного нападения на него, совершенного психически неуравновешенным гражданином Турции, сообщили в пресс-службе белорусского МИД.

По данным ведомства, дипломат возвращался домой вместе со своим ребенком, когда злоумышленник произвел выстрелы.

«Сейчас он находится в тяжелом состоянии, ему оказывается медицинская помощь», - заявили в МИД.

По информации местных СМИ, стрелявший был соседом гражданина Белоруссии и причиной конфликта стала бытовая ссора. После инцидента нападавший покончил с собой. Видео с места происшествия опубликовал турецкий телеканал IHA.