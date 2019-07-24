Глава СК назвал трагедию в «Холдоми» следствием неучтенных уроков Сямозера

Пожар в палаточном лагере в Хабаровском крае, жертвами которого стали четверо детей является следствием невыученных уроков трагедии на Сямозере в Карелии, где тремя годами ранее утонули 13 подростков. Об этом сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

«Приходится констатировать, что не все предприниматели и чиновники, отвечающие за безопасность детских мероприятий, извлекли уроки трагедии на Сямозере, произошедшей три года назад в Республике Карелия», - сказал глава ведомства в интервью «Российской газете».

Бастрыкин отметил, что к расследованию привлечены опытные следователи, поставлена задача выяснить организаторов отдыха в лагере и причины ЧП. Он добавил, что все виновные в произошедшем должны предстать перед судом.

Председатель СК РФ напомнил, что владелец и директор лагеря, а также начальник отдела надзорной деятельности МЧС Хабаровского края уже задержаны.

Напомним, сегодня, 24 июля в Хабаровском крае скорбят по погибшим, в регионе объявлен трехдневный траур. Пожар в детском лагере «Холдоми» произошел 23 июля. Травмы получили 12 человек, в том числе семеро детей, еще четверо детей погибли. Из 26 палаток 20 сгорели, шесть были повреждены.