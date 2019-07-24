Власти Приангарья отреагировали на угрозу «нового Чернобыля» в регионе

Власти Иркутской области отреагировали на заявление главы Росприродназора Светланы Родионовой о возможном возникновении «нового Чернобыля». В региональном министерстве природных ресурсов отметили, что отсутствие полномочий и законодательного права не позволяют правительству Иркутской области организовать планомерную работу по ликвидации загрязнения промышленной площадки ООО «Усольехимпром».

«Наши предложения были направлены в Минприроды России, чтобы включить мероприятия по ликвидации цеха ртутного электролиза в федеральный проект «Чистая страна» на 2019-2021 годы», - цитирует официальный портал Иркутской области министра природных ресурсов и экологии региона Андрея Крючкова.

Отмечается, что для устранения последствий эвакуация людей соседних территорий не потребуется, так как промышленная площадка имеет санитарно-защитную зону.

Ранее глава Росприродназора Светлана Родионова заявила, что в Иркутской области в любой момент может произойти экологическая катастрофа, которую по последствиям можно сравнить с аварией на Чернобыльской АЭС.