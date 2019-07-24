Путин раскритиковал работу губернатора Иркутской области после паводка

Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства прокомментировал ситуацию с паводками в Иркутской области. Глава государства призвал региональные власти не уклоняться от ответственности при борьбе со стихийными бедствиями.

«Первые лица регионов не должны уклонятся от персональной ответственности за решение подобных задач», - сказал российский лидер.

Во время совещания президент поинтересовался у вице-премьера Виталия Мутко, кто возглавляет региональную комиссию по ликвидации последствий паводка. Мутко ответил, что во главе комиссии стоял председатель областного правительства Руслан Болотов и только 22 июля было решено передать руководство губернатору Иркутской области Сергею Левченко.

«Это неправильно, конечно. Это даже странновато», - сказал Путин.

Также глава государства потребовал не допускать в дальнейшем строительства в опасных с точки зрения паводка районах и обратил внимание на необходимость взять под дополнительный контроль гидротехнические сооружения.

Президент потребовал восстановить жилье в подтопленных районах и велел осуществить денежные выплаты людям, пострадавшим от наводнения.

Наводнение в Иркутской области произошло в конце июня. Оно было вызвано сильными ливнями. Из-за паводка было подтоплено более десяти тысяч жилых домов. Погибли 25 человек, еще 11 пропали без вести.

Президент России Владимир Путин привлек к ликвидации последствий этого ЧС армейские части и поручил выделить средства из федерального бюджета на ремонт поврежденного и строительство нового жилья.