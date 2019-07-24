Путин поздравил Джонсона с назначением на пост премьера Британии

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Борису Джонсону в связи с его назначением на пост премьер-министра Великобритании. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Интересам наших стран и народов отвечало бы развитие отношений в самых различных сферах», - отметил в поздравлении президент России.

Кроме того, Владимир Путин пожелал Борису Джонсону успехов в его деятельности.

Напомним, что сегодня, 24 июля, Тереза Мэй сложила с себя полномочия. Борис Джонсон, ранее занимавший посты главы британского МИДа и мэра Лондона, стал 14-м британским премьером при королеве Елизавете II.