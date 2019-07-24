Путин потребовал запретить строительство зданий в подтопляемых районах

Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства потребовал в будущем не допускать строительства жилья в подверженных наводнениям районах страны.

«Нужно взять под дополнительный контроль гидротехнические сооружения и совершенствовать нормативную базу, не допускающую строительства в подтопляемых районах и опасных с этой точки зрения», - подчеркнул он.

Глава государства указал на необходимость восстановления инфраструктуры и домов в подтопленных районах Иркутской области и велел осуществить денежные выплаты людям, пострадавшим от наводнения.

Наводнение в Иркутской области произошло в конце июня. Оно было вызвано сильными ливнями. Из-за паводка было подтоплено более десяти тысяч жилых домов. Погибли 25 человек, еще 11 пропали без вести.

Президент России Владимир Путин привлек к ликвидации последствий этого ЧС армейские части и поручил выделить средства из федерального бюджета на ремонт поврежденного и строительство нового жилья.