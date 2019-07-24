СК доложит Путину о результатах расследования пожара в лагере «Холдоми»

Президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшее время ждет доклад от Следственного комитета России о результатах расследования трагедии в Хабаровском крае.

«Знаю, что МЧС уже приняло решение о дополнительном контроле за детскими оздоровительными учреждениями, и прежде всего, лагерями подобного рода. Следственный комитет доложит мне в ближайшее время по результатам расследования этого чрезвычайного происшествия», - рассказал Владимир Путин на совещании с членами правительства.

Кроме того, глава государства выразил соболезнования семьям погибших, а также отметил, что надеется на скорейшее выздоровление пострадавших.

Напомним, пожар в детском лагере «Холдоми», который находится в Хабаровском крае, произошел 23 июля. В результате происшествия погибли четверо детей.

Правоохранители возбудили уголовное дело о халатности в отношении начальника одного из отделов МЧС по Хабаровскому краю, а также задержали владельца лагеря Виталия Бурлакова и директора Максима Кузнецова. Они проходят по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Кроме того, возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».