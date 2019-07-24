Первое в РФ уголовное дело из-за гибели пчел возбуждено в Орловской области

На одной из пасек, которая находится в Корсаковском районе Орловской области, зафиксировали массовую гибель пчел – больше трехсот пчелосемей.

По версии следствия, пчелы погибли во время обработки посевов пшеницы из-за нарушения правил борьбы с болезнями и вредителями растений.

Следователям еще предстоит выяснить все подробности произошедшего.

Напомним, инцидент произошел 14 июня 2019 года.