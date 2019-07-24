Первое в РФ уголовное дело из-за гибели пчел возбуждено в Орловской области
На одной из пасек в Корсаковском районе погибли больше 300 пчелосемей.
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На одной из пасек, которая находится в Корсаковском районе Орловской области, зафиксировали массовую гибель пчел – больше трехсот пчелосемей.
По версии следствия, пчелы погибли во время обработки посевов пшеницы из-за нарушения правил борьбы с болезнями и вредителями растений.
Следователям еще предстоит выяснить все подробности произошедшего.
Напомним, инцидент произошел 14 июня 2019 года.