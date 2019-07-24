Путин выразил соболезнования в связи с трагедией в детском лагере «Холдоми»

Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким детей, погибших при пожаре в палаточном лагере «Холдоми» в Хабаровском крае.

«У нас в Хабаровском крае произошла трагедия большая - дети погибли. Я, во-первых, хочу высказать слова соболезнования семьям погибших и выразить надежду на быстрое восстановление пострадавших», - сказал глава государства.

Российский лидер подчеркнул, что при возникновении подобных трагедий региональные чиновники не должны уходить от ответственности за происходящее.

Пожар в детском палаточном лагере «Холдоми» в Хабаровском крае, произошедший 23 июля, унес жизни четверых детей. Одна девочка погибла на месте, еще трое отдыхавших с сильнейшими ожогами были доставлены в больницы, где впоследствии скончались.

По факту ЧП возбуждено три уголовных дела. Задержаны владелец и директор туристического комплекса, а также начальник одного из отделов МЧС.

В правительстве Хабаровского края рассказали, что причиной трагедии могло стать упавшее на обогреватель полотенце. Электроприборы использовали для отопления палаток.