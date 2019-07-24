Умер звезда «Бегущего по лезвию» Рутгер Хауэр

Нидерландский и американский актер Рутгер Хауэр ушел из жизни в возрасте 75 лет. Сообщения о смерти Хагуэра подтвердил его агент Стив Кенис.

Отмечается, что актер умер после непродолжительной болезни в своем доме в Нидерландах еще 19 июля. В среду, 24 июля, прошли его похороны, пишет Variety.

Хауэр наиболее известен по фильмам «Бегущий по лезвию», «Зов предков», «Ночные ястребы» и сериалам «Десятое королевство» и «Великий Мерлин».