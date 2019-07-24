Путин встретился с бывшим президентом Киргизии
Глава государства обсудил с Алмазбеком Атамбаевым ситуацию в регионе и республике.
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Президент Российской Федерации Владимир Путин встретился в Кремле с экс-главой Кыргызской Республики Алмазбеком Атамбаевым. Об этом сообщил российский лидер в среду, 24 июля.
«Да, действительно, я встречался с Алмазбеком Шаршеновичем», - заявил глава РФ.
Путин рассказал, что они вместе с Атамбаевым обсуждали ситуацию в регионе и Кыргызстане. Российский президент подчеркнул, что он готов взаимодействовать как с действующими лидерами, так и с теми, кто уже сложил свои полномочия.
Алмазбек Атамбаев находился у власти с декабря 2011 по ноябрь 2017 года. Сейчас руководит Киргизией Сооронбай Жээнбеков.