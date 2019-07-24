В Краснодаре уволили воспитательницу детсада, которая била детей тряпкой

В Краснодаре уволили воспитательницу детского сада № 176, которая била детей по лицу тряпкой. К заведующей дошкольного учреждения применят дисциплинарное взыскание.

С коллективом детского сада будет проведен дополнительный инструктаж о недопустимости «применения мер психического и физического воздействия на детей», сообщается на сайте департамента образования администрации муниципального образования города Краснодар.

Кроме того, следователи проведут проверку после видео в социальных сетях, на котором воспитатель детсада бьет нескольких детей тряпкой по голове, а также грубо хватает их за руки и толкает.

Следователи установят личности детей, пострадавших от противоправных действий воспитателя, а также будет дана оценка действиям работников дошкольного учреждения.