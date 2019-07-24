Тайна Туринской плащаницы: обнародованы сенсационные данные

Группа исследователей из Франции и Италии нашла доказательства того, что анализ Туринской плащаницы, который проводили еще в 1988 году, содержит ошибки.

Тогда три исследовательские группы, изучившие небольшой кусок ткани, который использовался для того, чтобы покрыть лицо Христа после распятия, сделали вывод, что его фрагмент принадлежит к временному отрезку между 1260 и 1390 годами. То есть это свидетельствовало о том, что плащаница была не со времен Христа, пишет Phys.org.

Однако теперь ученые сочли эти выводы некорректными, так как в конце восьмидесятых удалось исследовать только край плащаницы, а не всю ткань.

Дело в том, что краевые детали из плащаницы могли быть подделаны монахинями в средние века, которые пытались восстановить урон, нанесенный реликвии за эти годы.

Ученые отмечают, что заново необходимо исследовать всю плащаницу, только это позволит установить ее точный возраст.

Для этого Ватикан заново должен предоставить ученым доступ к савану, однако официальные представители церкви идут на это неохотно.