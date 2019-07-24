Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Тайна Туринской плащаницы: обнародованы сенсационные данные

Александра Романовская
19:37 24.07.2019
Анализ знаменитой Туринской плащаницы, который проводили в 1988 году, содержит ошибочные выводы.
Тайна Туринской плащаницы: обнародованы сенсационные данные
© Фото: Marco Destefanis, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Группа исследователей из Франции и Италии нашла доказательства того, что анализ Туринской плащаницы, который проводили еще в 1988 году, содержит ошибки.

Тогда три исследовательские группы, изучившие небольшой кусок ткани, который использовался для того, чтобы покрыть лицо Христа после распятия, сделали вывод, что его фрагмент принадлежит к временному отрезку между 1260 и 1390 годами. То есть это свидетельствовало о том, что плащаница была не со времен Христа, пишет Phys.org.

Однако теперь ученые сочли эти выводы некорректными, так как в конце восьмидесятых удалось исследовать только край плащаницы, а не всю ткань.

Дело в том, что краевые детали из плащаницы могли быть подделаны монахинями в средние века, которые пытались восстановить урон, нанесенный реликвии за эти годы.

Ученые отмечают, что заново необходимо исследовать всю плащаницу, только это позволит установить ее точный возраст.

Для этого Ватикан заново должен предоставить ученым доступ к савану, однако официальные представители церкви идут на это неохотно.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата19.07.2019, 09:04
В России может быть создан двигатель для сверхзвукового гражданского лайнера
Дата24.07.2019, 08:50
Через всю Атлантику: Андреевский флаг развевался в каждом районе Мирового океана
Дата23.07.2019, 03:23
Чудинов защитил титул континентального чемпиона WBA на Красной площади
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата24.07.2019, 14:48
Комплекс «Авангард» поступит на вооружение до конца года
Дата22.07.2019, 10:29
Исследователи восстановили маршруты поездок Пришвина в Сибирь
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
20:58 В стране и мире
Видео
СК доложит Путину о результатах расследования пожара в лагере «Холдоми»
20:21 В стране и мире
Умер звезда «Бегущего по лезвию» Рутгер Хауэр
19:37 В стране и мире
Тайна Туринской плащаницы: обнародованы сенсационные данные
19:25 В стране и мире
Видео
Токсичные «сибирские Мальдивы» сняли с коптера
19:06 В стране и мире
Видео
Россию в июле ждут снегопады
События дня
События дня
Парад ВМФ 2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Адвокат подтвердил развод экс-короля Малайзии и «Мисс Москва-2015»
В России рыбак поймал сома-гиганта с человеческий рост
«Он существует»: пережившая клиническую смерть американка рассказала о «загробной жизни»
Части пенсионеров вернут право на надбавку к пенсии
Видео
«Каждый получит по заслугам»: глава Хабаровского края осмотрел место пожара в «Холдоми»
Видео
«У нас проблема»: кадры, снятые ребенком во время пожара в детском лагере под Хабаровском
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.