Американская модель разочаровалась в мужчинах и выходит замуж за пса

Бывшая американская модель Элизабет Хоад собирается выйти замуж за собственного пса породы золотой ретривер. Ее избранника зовут Логан, ему шесть лет. Свидетельство о браке не совсем официальное и не будет выдано властями США.

Сходив на 220 свиданий с мужчинами, женщина пришла к выводу, что брак с кобелем - это лучший выбор. Модель отметила, что они с четвероногим созданы друг для друга, а от мужчин она не получает той поддержки и доброты. Логан же показал себя как идеальный спутник, который всегда рядом.

Теперь Элизабет собирается убедить католических священников благословить их союз. Хоад хочет пригласить на торжественную церемонию 20 гостей. Невеста собирается надеть на палец обручальное кольцо, а на домашнем питомце будут шляпа, пальто и галстук-бабочка.

Шаферами на свадьбе станут друзья Логана, два пса породы хаски - Аякс и Медведь. Медовый месяц молодожены проведут в отеле, где разрешено жить с собаками, пишет The Mirror.

Известно, что в 1980-е у Хоад были романтические отношения с испанским гольфистом Северьяно Бальестеросом и гонщиком Джеймсом Хантом.