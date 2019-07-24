В Коми река снесла автомобильный мост: видео с места

Рекой снесло бетонный автомобильный мост, который соединял Сосногорский и Ижемский районы в республике Коми.

Автомобильная переправа рухнула неподалеку от села Керки. В социальных сетях появилось видео с места происшествия. По предварительным данным, мощный поток воды, вызванный прошедшими ливнями, стал причиной размытия моста.

В результате случившегося оторванными от цивилизации остались четыре деревни, куда теперь можно доплыть только на лодках.

Как пишет «Комиинформ», на место происшествия 22 июля прибыла оперативная группа Управления по делам ГО и ЧС для обследования моста. А на заседании администрации района обсудят его восстановление.