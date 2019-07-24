Актриса из сериала «Тюдоры» умерла в 33 года
Она скончалась в результате непродолжительной болезни.
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Актриса Ника МакГиган скончалась 23 июля. Ей было 33 года.
«С большой грустью и тяжелым сердцем мы сообщаем о смерти нашей прекрасной дочери и сестры, Даники "Ники" МакГиган», - цитирует заявление ее семьи издание Irish Times.
Девушка боролась с раком молочной железы.
Ника появлялась в сериале «Тюдоры», снималась в фильме «Филомена». Ее последней работой стали съемки в фильме «Wildfire» о двух сестрах.