Россию в июле ждут снегопады

В Гидрометцентре предупредили об изменении погоды на европейской части России в выходные. Тепло сохранится только до субботы. В воскресенье столбики термометров резко поползут вниз, рассказал «Звезде» заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.

По его словам, в конце рабочей недели на европейскую территорию начнет поступать холодный арктический воздух с северо-востока, примерно из района Баренцева моря.

Уже с воскресенья на понедельник, по предварительному прогнозу Гидрометцентра, ожидается понижение температуры примерно на 10 градусов. Ночная температура может опуститься до 5-10 градусов, а дневная не превысит 13-18 градусов.

«На севере европейской территории, на востоке Северо-Западного федерального округа не исключены осадки в смешанной фазе, то есть это дождь с мокрым снегом», - заявил Голубев.

Он добавил, что в Москве в начале следующей недели температура будет на 6-7 градусов ниже климатической нормы.