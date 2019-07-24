Токсичные «сибирские Мальдивы» сняли с коптера

Завораживающее бирюзовое озеро, которое называют «Сибирскими Мальдивами», в последнее время стало популярным местом у пользователей Instagram в Новосибирске из-за необычного цвета воды.

«Звезда» публикует кадры необычного места с высоты птичьего полета. На них можно увидеть живописные виды озера. Также оператор снял не совсем красивые места, так в объектив попали различные сооружения Новосибирской ТЭЦ №5.

На самом деле пруд - это свалка химических отходов. Бирюзовый цвет пруда является результатом химической реакции между токсичными элементами отходов от горящего угля на теплоэлектростанции. Об этом рассказал начальник производственно-технического отдела энергоблока Федор Ефремов.