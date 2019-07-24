Кадры подготовки к военно-морскому параду в Севастополе

В воскресенье в России с размахом отметят День Военно-морского флота. Во всех городах, которые примут морские парады, сейчас идут активные приготовления.

В Севастополе, где День ВМФ - один из самых почитаемых праздников, корабли репетируют парадное построение в знаменитой артиллерийской бухте.

Главный морской парад пройдет в Санкт-Петербурге и Кронштадте. В торжествах примут участие десятки кораблей, в том числе зарубежные.

Сегодня на Неве встречали китайский ракетно-эскадренный миноносец - «Си Ань». Он проделал 20-дневное путешествие и преодолел 10 тысяч морских миль.

Сойдя на берег, капитан корабля образно сравнил этот переход с визитом к дальнему родственнику. На параде китайский эсминец выступит в акватории Кронштадского рейда - в одном строю с нашими кораблями. В том числе с одним из самых мощных - крейсером «Маршал Устинов».